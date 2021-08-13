Ижевск, 13 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Это рекордный показатель числа смертей от ковида за сутки с начала пандемии. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 11 летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 39, 58, 70, 71, 85, 87, 88 и 93 лет, а также мужчины в возрасте 46, 52, 53, 69 лет и 81 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1335 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в регионе выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 212 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 42 590 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6519 жителей.

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