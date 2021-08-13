Киев, 13 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Во Львовской области Украины 18 медиков объявила голодовку, поскольку не получают зарплату с апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По информации уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой, голодающие медики работают в городской больнице Сосновского горсовета, отмечают 13 августа украинские СМИ.

Отмечается, что суммарный долг по зарплате перед ними составляет 3 млн гривен, включая «ковидные» доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год.

Также медики требуют осуществить перерасчет зарплат за 2020 год и выплаты компенсаций за потерю части зарплаты — в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

ИА REGNUM напоминает, что в июне власти Украины «внезапно» обнаружили, что части медицинских работников два месяца не выплачивают зарплату. Тогда президент Зеленский подчеркнул необходимость жесткой ответственности чиновников, вплоть до увольнения, за невыплаты врачам. По его словам, данная ситуация недопустима для «современной цивилизованной страны».