Москва, , 12:52 — REGNUM Давление на избирательную комиссию, отказавшую в регистрацииАнтону Фургалу, недопустимо. Об этом заявила сегодня, член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации НОМ Алёна Булгакова, комментируя ситуацию вокруг отказа окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №70 в регистрацию в качестве кандидата на выборах Государственной думы VIII созыва сыну экс-губернатору Хабаровского края Сергея Фургала Антону Фургалу.

Избирательная комиссия Хабаровского края Khabarovsk.izbirkom.ru

«Очевидно, что сейчас команда Антона Фургала пытается поднять свой рейтинг нагнетанием шума вокруг истории с якобы недопуском кандидата на думские выборы, — отметила Булгакова. — Хотя, говоря объективно, с самого начала кампании было понятно, что ответственного подхода к её проведению со стороны Фургала здесь нет: главная цель заключалась в достижении общественного резонанса».

По мнению исполнительного директора ассоциации НОМ, «хайп» не удался, потому что ситуация по кандидату абсолютно понятная и объяснимая с точки зрения закона». «Избирательная комиссия Хабаровского края, которая, — подчеркнула Булгакова, — прошу заметить, публично проводила проверку подписей, отнеслась к кандидату без придирок и эмоций. Факт есть факт: избирком обнаружил большое число нарушений в оформлении подписных листов. По итогам проведённой проверки, 48,2% подписей были признаны недействительными, из которых значительное число было проставлено не самими избирателями, а неизвестными людьми. Почему так произошло — вопрос к профессионализму команды Антона Фургала, которая, по всей видимости не озаботилась созданием корпуса компетентных юристов. Известное выражение напрашивается само собой: закон един для всех».

«В данной ситуации, — заключила эксперт, — давление на избирательную комиссию просто недопустимо: принятое решение правомерно и имеет достаточно серьёзную доказательную базу. Да и в целом, мы можем говорить о том, что за последние годы избирательная система России стала значительно жёстче в вопросе выявления недобросовестных методов ведения кампании и пресечения нарушений и это, на мой взгляд, позитивная тенденция».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, десять членов избирательной комиссии единогласно проголосовали за отказ в регистрации Фургала. Основаниями для этого послужило то, что 48,2% от общего числа подписей, отобранных к проверке, были признаны недействительными. Также сын Сергея Фургала, как отметили в комиссии своевременно не представил надлежащим образом заверенный список лиц, осуществляющих сбор подписей.

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