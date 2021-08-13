Красногорск, 13 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территории Подмосковья отремонтировано свыше 300 кровель. Об этом 13 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Ольга Демиденко Кровля многоквартирного дома по улице 10-й Пятилетки

В частности, было восстановлено 112 мягких кровель и 218 скатных. Всего же в 2021 году на территории региона планируется отремонтировать свыше тысячи кровель, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

«На сегодняшний день отремонтировано 330 кровель. В планах на текущий год ремонт 448 мягких кровель и 613 скатных», — сказал Велиховский.