Власти Подмосковья рассказали о планах по ремонту кровель
Красногорск, 13 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территории Подмосковья отремонтировано свыше 300 кровель. Об этом 13 августа сообщается на сайте правительства Московской области.
Ольга Демиденко
Кровля многоквартирного дома по улице 10-й Пятилетки
В частности, было восстановлено 112 мягких кровель и 218 скатных. Всего же в 2021 году на территории региона планируется отремонтировать свыше тысячи кровель, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«На сегодняшний день отремонтировано 330 кровель. В планах на текущий год ремонт 448 мягких кровель и 613 скатных», — сказал Велиховский.