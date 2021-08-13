Москва, 13 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность организации летних Олимпийских игр в 2036 году, заявил 13 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Олимпийские кольца

«Рассматривается. Готовятся заявки. Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему», — сказал Лавров на встрече с победителями и призёрами летних Олимпийских игр в Токио.

Он также порекомендовал властям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Игры.

«Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, летние Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены завоевали на соревнованиях 71 медаль, в том числе 20 золотых.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, отличившихся на Олимпийских играх в Токио.