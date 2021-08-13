Ижевск, 13 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 августа выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 212 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 42 590 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 26 детей в возрасте до 14 лет и 27 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 125 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 34 736 человек. Скончались 1335 человек. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 13 летальных случаев, накануне скончались 11 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6519 жителей. Из числа получающих лечение 5458 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1321 человек — в состоянии средней степени тяжести, 300 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 12 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 316 462 человека. Второй компонент препарата получили 235 946 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.