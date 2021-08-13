Томск, 13 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Томской области за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 524 жителя Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в регионе выявлено 38 759 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 33 976 человек.