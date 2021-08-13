Осло, , 12:50 — REGNUM Более активный диалог с Россией необходимо вести Норвегии. Об этом 13 августа заявил кандидат в норвежские премьер-министры Йонас Гар Стере, слова которого приводит издание VG.

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Как считает кандидат на пост главы норвежского правительства, произошедшее после 2014 года резкое сокращение контактов между Россией и Норвегией заслуживает критики.

«Это наш большой сосед, и у Норвегии есть давние традиции совместной деятельности с ним <…> Норвегия должна быть надежной, стабильной и последовательной во встречах с Россией», — сказал Стере.

Также политик уточнил, что, по его мнению, отказываться от переговоров в этом случае не нужно даже в случае, если возникнут проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что крупнейший покупатель белорусского калия в ЕС — норвежская компания Yara продолжает обсуждать с представителями белорусской оппозиции прекращение сделок по покупке и продаже продукции госкомпании «Беларуськалий» — белорусского госмонополиста, производителя калийных удобрений.