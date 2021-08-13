Красноярск, 13 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Если вина триатлониста Игоря Полянского будет доказана, то он должен понести наказание. Об этом 13 августа заявил министр спорта Красноярского края, бывший биатлонист Павел Ростовцев.

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«У Игоря сейчас есть возможность запросить анализ пробы и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. Но если вина будет доказана, я за то, чтобы он понёс наказание», — написал Ростовцев в Instagram.

Он добавил, что позиция Минспорта России и его лично — нулевая терпимость к допингу, которая должна стать базовым элементом воспитания спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерация триатлона России проведёт расследование в отношении Полянского и его тренеров.