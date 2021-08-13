Москва, , 13:01 — REGNUM В Забайкальском крае три работника культуры, решившие баллотироваться от «Партии Дела» в депутаты совета Ононского района, получили от руководства «рекомендацию» сняться с выборов. По словам кандидатов, в случае отказа их обещают уволить с работы.

Все на выборы

Получившие угрозы Анна Юдина и супруги Сергей и Виктория Дубоносовы входят в партийный список из 15 кандидатов в депутаты Ононского района. В заявлениях на имя руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Юрия Русанова (копии есть в редакции ИА REGNUM) они указали, что 4 августа их по телефону вызвали на «серьезный разговор» к начальству. Это случилось в день, когда список зарегистрировала муниципальная избирательная комиссия.

Всем троим позвонила начальник отдела культуры администрации Ононского района Влада Шатохина. Так, Анну Юдину, заведующую Районным межпоселенческим социально-культурный центром (РМСКЦ), пригласили на рандеву в кабинет к заместителю главы района Юрию Аюшееву.

На встрече Аюшеев, Шатохина и директор РМСКЦ Михаил Хохлов, как заявила Анна Юдина, потребовали от нее сняться с выборов, угрожая потерей работы.

О беседе с руководителями кандидат сообщила Альмире Недзельской, первому номеру партийного списка. Та связалась с Шатохиной, попросив прекратить давить на соратников. Недзельская пояснила, что Шатохина подтвердила факт разговора, признав «небольшое давление» на Юдину, так как ей поступили «рекомендации сверху». Запись звонка Недзельская готова предоставить следствию по первому требованию.

Похожая ситуация произошла и с супругами Дубоносовыми. В частности, Сергей Дубоносов, директор Нижнецасучейской детской школы искусств, рассказал, что Шатохина и Хохлов ссылались на министра культуры Забайкалья Ирину Левкович, которая требовала убедить подчиненных не выставлять кандидатуры на выборах.

В качестве аргументов Шатохина, помимо угроз лишиться работы, обещала зарубить финансирование капремонта или реконструкции Ононского районного историко-краеведческий музея, которым руководит Виктория Дубоносова.

Лидер списка «Партии Дела» Альмира Недзельская связывает давление на кандидатов со страхом политических оппонентов конкурировать с новой сильной командой.

«Мы собрали узнаваемую команду и постарались охватить все слои населения, в том числе предпринимательство, медицину, культуру, образование, спорт. Из всех этих отраслей у нас представлены сильные кандидаты, за которых действительно проголосуют. Наши конкуренты это увидели и началось давление», — предполагает Недзельская.

Секретарь Федерального совета партии Алексей Лапушкин не склонен считать, что за угрозами кандидатам стоит руководство Забайкалья. По мнению политика, это, скорее, дело рук не в меру ретивых местных чиновников, решивших выслужиться.

«У меня есть сильные сомнения в том, что эта противоправная деятельность исходит от руководства Забайкальского края. Лидер «Партии Дела» Константин Бабкин является председателем попечительского совета Забайкальского аграрного института и встречался с губернатором Александром Осиповым. Мы давно и успешно сотрудничаем с администрацией края в разных областях, в том числе по льготной поставке сельхозтехники, и у нас никогда не было проблем и конфликтов», — пояснил Лапушкин.

Он подчеркнул, что партия готова всеми законными способами защищать своих кандидатов и будет добиваться уголовного дела против тех, кто пытался угрозами снять их с выборов.

«С кандидатами работает группа адвокатов, куда входят как забайкальские, так и московские специалисты. Они находятся полностью под нашей защитой, а их разговоры с чиновниками фиксируются соответствующим образом. Ну, а отдельным альтернативно одаренным чиновникам хочу напомнить об уголовной ответственности за это тяжкое преступление против государственности и гражданского общества. Сегодня они занимают теплые начальственные кресла, а завтра — шконки на пошиве варежек где-нибудь в Краснокаменске. По фактам давления поданы заявления в Следственный комитет России. Мы будем добиваться, чтобы эти заявления были доведены до уголовных дел и реальных сроков заключения для виновных», — добавил Алексей Лапушкин.

В администрации Забайкальского края корреспонденту ИА REGNUM ситуацию прокомментировать не смогли.

«У нас нет информации о внутрипартийных делах ПД и других партий», — указал начальник управления информационных коммуникаций Администрации губернатора Забайкальского края Роман Шадрин.