Черкесск, 13 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии прошла очередная акция в рамках спортивного проекта «Зарядка с чемпионом». На этот раз её провел боксер Мурат Храчев — бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. «Сегодня «Зарядку с чемпионом» для горожан провёл бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, заслуженный мастер спорта по боксу, наш земляк Мурат Храчев», — сообщил на своей странице в Instagram мэр города Черкесска Алексей Баскаев.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

По словам мэра, все участники зарядки получили позитивный заряд хорошего настроения и бодрости на весь день. Напомним, в акции, инициированной партией «Единая Россия» в поддержку олимпийской сборной, участвуют все желающие, в том числе представители органов власти региона, известные спортсмены, горожане.