Архангельск, 13 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Архангельской области зарегистрировался 50-й резидент Арктической зоны. Статус получила компания с проектом строительства автосервисных центров в Архангельске и Северодвинске.

Шиномонтаж

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Архангельской области, проект предусматривает открытие специализированных шинных центров с расширенным перечнем услуг по ремонту автотранспорта.

«В рамках проекта общий объем инвестиций составит 15,1 млн рублей. Предполагаемая мощность проекта — 20 млн рублей в год. При реализации проекта будет создано не менее 23 новых рабочих мест», — прокомментировал глава агентства Максим Заборский.

Отметим, что на инвестиционном портале Арктической зоны создано 110 личных кабинетов. Это потенциальные резиденты Арктической зоны. За июль новый статус получили 8 предприятий.

Напомним, резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет — 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет — 0,1%, последующие пять лет — 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области статус резидента АЗРФ получили 64 компании.