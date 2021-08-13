Киев, 13 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. «Северный Поток-2» — это геополитический, а не коммерческий проект, цель которого — создать искусственный дефицит газа в центральной и восточной Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert, материал опубликован сегодня, 13 августа.

По словам Киева, если «Газпром» получит возможность сконцентрировать весь транзит газа в подконторольных ему газопроводах, это даст Кремлю новые мощные рычаги, чтобы вмешиваться во внутренние дела ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же интервью Галущенко заявил, что ЕС должен лишить российский Газпром возможности создавать искусственный дефицит газа.