Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Главный технолог Ленинградского зоопарка стар фигурантом уголовного дела по факту получения взятки. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ГСУ по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ленинградский зоопарк

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью 13 августа следователи пришли с обысками в зоопарк. Как выяснилось, 52-летний главный технолог был изобличен в получении взятки.

По данным следствия, подозреваемый вечером 12 августа, находясь в автомобиле, припаркованном на территории зоопарка, получил от мужчины, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», взятку в 500 тыс. рублей за оказание содействия в продолжении сотрудничества по заключению договоров с предприятием на поставку товаров для нужд зоопарка.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ГСУ.