Томск, 13 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 124 человек, сообщили ИА REGNUM 13 августа в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 38 759 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки выздоровели 49 томичей. Общее число выздоровевших в регионе — 33 976.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа коронавирус выявили у 122 жителей Томской области, список выздоровевших пополнился 42 фамилиями.