Стокгольм, 13 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Администрации высших учебных заведений по всей Швеции планируют постепенное возвращение к очным занятиям в кампусах. Однако, пообщавшись с представителями восьми крупнейшим университетов страны, журналисты TV4 12 августа сообщили, что учебный год очень начнется в гибридном режиме — полностью занятия в очный формат не перейдут, а дистанционное обучение сохранится.

Стокгольм. Швеция

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«Наша цель заключается в постепенном возвращении к очному преподавания. Мы считаем, что создание социальных контактов и сети социального общения и связей приносит дополнительную пользу обучающимся. С другой стороны, мы хорошо подготовлены к обучению в цифровом формате в тех случаях, где риск заражения остается высоким», — заявил в интервью SVT преподаватель Стокгольмского университета Адам Якобссон.

В свою очередь, журналисты телеканала SVT 13 августа сообщили, что из-за закрытых границ в Стокгольмском университете резко снизилось число студентов по обмену. Однако несмотря на это, администрация университета столкнулась с длинными очередями из студентов на получение комнаты в общежитии.