Котельники, Московская область, 13 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. На участке Новорязанского шоссе за МКАД до 3-го Покровского проезда в подмосковных Котельниках повышена допустимую скорость движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Шоссе

Ранее на этом участке скорость была ограничена 60 километрами в час. Этот показатель решено было увеличить до 80 километров в час. Ожидается, что увеличение скорости на этом участке шоссе обеспечит более плавный скоростной переход между Подмосковьем и Москвой, улучшив пропускную способность улицы.

«Мы получаем много предложений изменить скоростной режим в городе, к примеру, понизить на узких улочках центра или повысить на бессветофорных или внегородских магистралях — каждое смотрим, анализируем и реализовываем, если это полезно и безопасно для жителей города», — сказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.