Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM Политика стран Запада, которые пытаются доминировать над всем остальным миром, является агрессивной и не имеет никаких перспектив. Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета» на встрече с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив», — сказал он.

Также глава МИД России добавил, что подобная политика является отражением «судорожных попыток» Запада сохранить те позиции, которые он занимал в мировых делах в последние 500 лет.

При этом Лавров указал, что подобные попытки навязать либеральные ценности в ситуации, когда идет формирование многополярного, полицентричного мира, не будут иметь успеха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 2036 года.