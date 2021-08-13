Осло, 13 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Правительство Норвегии получит дополнительный миллион доз ковид-вакцины производства Moderna. Об этом 13 августа в интервью газете VG заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Pernille Ingebrigtsen / Arctic Frontiers Эрна Сульберг

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Глава правительства также пообещала, что с учетом новых партий препарата, в Норвегии удастся снять антикоронавирусные ограничения быстрее, чем предполагалось ранее.

«Чем выше доля полностью вакцинированного населения, тем быстрее мы сможем предпринять последние шаги для снятия ограничений в Норвегии. Тогда у нас будет открытие страны, за основу которого взято нормальная повседневная жизнь людей», — заверила Сульберг.

По словам премьер-министра, план по снятию последний ограничений может быть скорректирован через две недели.