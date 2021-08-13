Стокгольм, 13 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. За время пандемии Церковь Швеции была вынуждена отменить многие крещения детей по всей стране, поскольку светские власти ввели жесткие ограничения по числу людей, которым разрешалось собираться вместе. Однако теперь ситуация с коронавирусом позволяет священникам отработать свой «церковный долг» по мере того, как все больше семей хотят крестить своих детей. Об этом 13 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Крещение

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Отмечается, что теперь, когда ослабленные ковид-ограничения позволяют одновременно находиться в церкви 300 посетителям, в стране опять вырос интерес к такому церковному обряду как крещение. Чтобы удовлетворить спрос приходам Церкви Швеции в Векшё, Кальмаре и Йёнчёпинге пришлось увеличить возможности для записи.

«Если крещение является таким важным событием, то мы, конечно, найдем решение», — пообещала в разговоре с журналистами SVT настоятель собора в Векшё Оса Ингверт, добавив, что в ее приходе уже подготовились принять в христианство большое количество детей и сшили им специальные платья.