Кишинёв, 13 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Кишинёву в отношениях с Москвой нужно решить три срочных вопроса. Об этом 13 августа заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон на брифинге.

Dodon.md Додон

Первым таким вопросом, по мнению Додона, является социальная защита молдавских граждан, которые выехали на заработки в Россию. Второй вопрос — возобновление соглашения об аннулировании таможенных пошлин в России на некоторые виды молдавской сельхозпродукции. Додон отметил, что будучи президентом, он заключил такое соглашение, но оно прекратило действие 31 марта.

Третий срочный вопрос, как отметил экс-президент, — это продление договора о поставках из России в Молдавию природного газа, срок которого истекает 1 октября.

«Рекомендую правительству как можно скорее решить этот вопрос, потому что цены растут. Власть должна договориться, как мы делали это раньше, о выгодной для населения цене», — сказал Додон.

Он также выразил сожаление, что после встречи действующего президента Молдавии Майи Санду с прилетевшим в Кишинёв замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком представители молдавских властей не объявили, что Россия является «стратегическим партнёром» для Молдавии.

Напомним, Козак провёл переговоры с Санду 11 августа. Она после встречи заявила, что готова содействовать укреплению отношений Москвы и Кишинёва.