Москва, , 12:36 — REGNUM Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Что не удивительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«США и НАТО не скрывают своего враждебного отношения, как к России, так и к Китаю. Экономика Китая по паритету покупательской способности намного больше российской, первая в мире, недавно она обошла США.

Однако Вооруженные силы Китая значительно уступают и России, и США. И это касается не только стратегических ядерных сил.

У России есть и дополнительный интерес в сотрудничестве с Китаем, пролоббировать свой дополнительный оборонный экспорт в эту страну и шире в страны юго-восточной Азии.

Понятно, что в страны НАТО Россия оружие продавать не может. Турция это исключение. Соответственно Россия старается максимально закрепиться на альтернативных рынках.

На сегодняшний день средний годовой оборонный экспорт России составляет около $15 млрд, портфель заказов более $60 млрд.

При этом надо учитывать, что своим главным союзникам по ОДКБ — Белоруссии и Казахстану — Россия поставляет оружие с дисконтом по цене, а в некоторых случаях бесплатно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках встречи с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что «наращивание уровня взаимодействия ВС РФ и КНР на суше, в воздухе и на море — важное направление дальнейшей деятельности».

Читайте также: Шойгу: взаимодействие армий России и Китая вышло на новый уровень