Стокгольм, 13 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Летние каникулы подходят к концу, и со следующей недели общеобразовательные учреждения в Швеции вновь будут заполнены учениками. Однако в последнее время в стране растет уровень распространения коронавируса, что ставит вопрос об одобрении применения вакцин от COVID-19 среди детей. В свою очередь профессор Каролинского института в Стокгольме Матти Селлберг считает, что Агентство общественного здравоохранения в скором времени может пойти на данную меру. Об этом он 12 августа заявил в эфире телеканала SVT.

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«Агентство общественного здравоохранения Швеции не желает принимать любые меры без очевидной надобности. Решающим будет то, как будет выглядеть распространение коронавирусной инфекции в ближайшем будущем», — заявил Селлберг.

Отметим, что в Швеции уже сейчас вакцинируют детей старше 12 лет с хроническими заболеваниями. Совсем недавно в стране началась массовая вакцинация для 16—17 летних граждан.

Сейчас 57% населения Швеции полностью вакцинированы от COVID-19.