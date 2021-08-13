Свердловская область, 13 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В посёлке Большой Исток (Свердловская область) справились с пожаром на промышленной площадке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МЧС.

МЧС Пожар в посёлке Большой Исток (Свердловская область)

Сообщение о возгорании на улице Победы поступило спасателям в 11:03 по местному времени. Оказалось, что на промышленном площадке загорелось зерно, размещённое в сушильной установке. Огонь затронул площадь в 25 кв.м.

Уже к 11:14 пожар локализовали и ещё через шесть минут полностью потушили. Проливочные работы были завершены к 12:41. С огнём боролись 20 пожарных и шесть единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Среднеуральске загорелся ангар, размещённый на одной из промышленных площадок.

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