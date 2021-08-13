Ижевск, 13 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Аэромобильная группировка МЧС Удмуртии ранним утром 13 августа была направлена для оказания помощи в тушении пожара на территории государственного заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Пожарная техника

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В составе группы — 37 человек и четыре единицы техники. Сотрудникам ведомства поставлена задача — не допустить перехода огня на населенные пункты, строго соблюдая меры безопасности.

В настоящее время на пожаре в заповеднике работают около 1,4 тыс. человек и 280 единиц техники. В тушении принимают участие группировки МЧС от Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в заповеднике произошло 3 августа. Пожар идет по выгоревшим в 2010 году местам. По данным оперативного штаба, сгоревший лес заповедной зоны до сих пор не был выпилен, валежник не утилизирован.

В круглосуточном режиме продолжаются работы по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов пожара. По-прежнему работу огнеборцам осложняет жаркая и сухая погода, а также достаточно сильный ветер.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 0:00 мск 13 августа площадь, пройденная огнем, составила 5,8 тыс. гектара.