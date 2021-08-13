Стокгольм, 13 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Правительство Швеции намерено продлить действие закона о пандемии. Об этом в ходе совместной пресс-конференции 12 августа заявили премьер-министр Стефан Лёвен и министр здравоохранения социальных дел страны Лена Халленгрен, передает новостная служба SVT Nyheter.

Socialdemokraterna Стефан Лёвен

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Распространение коронавирусной инфекции более не находится на низком уровне», — констатировал Лёвен.

Было отмечено, что уровень распространения коронавируса в Швеции достаточно высок, но число смертей значительно ниже, когда принимался временный закон.

«Это не означает, что мы продляем ограничения, но это позволит Швеции лучше подготовиться», — подчеркнул премьер-министр.