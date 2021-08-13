Москва, 13 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы 13 августа опубликовалавидео с камер наблюдения, на котором женщина оставляет ребёнка на скамейке.

Pixabay.com Младенец

На кадрах женщина оставляет ребёнка на лавочке и уходит. Инцидент произошёл во дворе дома по Ярославскому шоссе, жители сразу же обратились в полицию.

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, в свёртке оказался мальчик, родившийся два-три дня назад. Его осматривают врачи.