* талибы — запрещённая в России организация

Стокгольм, 13 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В настоящее время «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывает все новые районы Афганистана, однако чрезвычайный и полномочный посол страны в Швеции Аббас Ноян не совсем уверен в быстром продвижении террористов, если они попытаются захватить афганскую столицу. Об этом он рассказал вечером 12 августа, посетив студию телеканала SVT в Стокгольме.

(сс) (U.S. Army. Spc. Daniel Love Афганистан

«Я не думаю, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут захватить Кабул за три месяца. Но того кровопролития, которые мы наблюдаем сейчас, будет много», — заявил дипломат.

Ноян убежден, что правительственные силы могут защитить Кабул. Высокопоставленный дипломат также отметил, что успех талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связан с использованием гражданских лиц в качестве живого щита.

«К сожалению, они (боевики) прячутся среди мирных жителей и используют гражданские объекты и людей в качестве живого щита», — отметил он.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.