Москва, , 12:29 — REGNUM Россия, выдавая паспорта жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, не нарушает международное право. Об этом 13 августа в ходе встречи с представителями гражданского общества заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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«В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской Народных Республик, Россия, значит, нарушает международное право. Всё это ложь», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров сослался на Европейскую конвенцию о правах человека, которая гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином.

«Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», — добавил министр.

Он также напомнил, что на Украине «венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало каких-либо вопросов».

Однако, подчеркнул глава МИД РФ, как только Россия начала выдавать паспорта «людям, которых Киев обвинил террористами и сделал жертвами экономической, торговой и транспортной блокады», на Украине стали выступать с громкими протестами, требуя прекратить это.

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Лавров добавил, что по сути Киев требует прекратить «оказывать гуманитарное содействие людям, которых он пытается задушить».

Как сообщало ИА REGNUM, да года назад президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса с 24 апреля 2019 года. С тех пор по упрощенной схеме гражданство России получили 527 тысяч жителей этого региона. При этом почти двум тысячам жителей ДНР и ЛНР было отказано в предоставлении гражданства Российской Федерации.