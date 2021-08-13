Махачкала, 13 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Дагестане три района существенно отстают по темпам вакцинации от остальных территорий республики. Почти вдвое они ниже в Цумадинском, Акушинском и Карабудахкентском районах. Если в целом по республике к 13 августа привиты около 22,8% населения, то в районах-аутсайдерах этот показатель составляет от 11% до 14%.

Tim Reckmann Вакцинация

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Определены также и территории-лидеры. Ими являются Докузпаринский, Тляратинский и Курахский районы., в которых привито соответственно 58,95%, 44,49% и 44,06% населения.

Всего в Дагестане было привито 308 306 человек. Лидером является столица. В Махачкале вакцинацию прошли 75 642 жителя или 23,14% населения.