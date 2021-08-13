Чебоксары, 13 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Чувашии раскрыто преступление по факту смерти местной сельчанки в результате пожара. Правоохранители считают, что это был поджог, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Chuvashia.sledcom.ru Место преступления в Аликовском районе Чувашии

Преступление было совершено в одной из деревень Аликовского района, в его совершении подозревают 30-летнего местного жителя. По версии правоохранителей, 7 августа 2021 года во время ссоры со своей 30-летней знакомой он облил бензином пол предбанника и поджёг зажигалкой.

В управлении полагают, что на момент происшествия мужчина был пьян, а женщина скончалась от полученных ожогов и отравления продуктами горения.

В прокуратуре Чувашии добавляют, у погибшей были диагностированы термические ожоги кожных покровов и внутренних органов. Суд согласился с позицией прокуратуры и заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время выясняются все детали происшествия, назначены пожарно-техническая и медицинская экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года в Урмарском районе Чувашии по улице Советская сгорел многоквартирный дом. Следствие полагает, что причиной возгорания стал пожог.

Читайте также: В поджоге сгоревшего многоквартирного дома в Чувашии подозревают жильца