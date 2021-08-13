Копенгаген, 13 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Обсуждение вокруг регулирования электросамокатов сейчас ведется по всей Европе, и одним из наиболее продвинутых городов стал Копенгаген. В центре столицы Дании сейчас запрещено парковать электросамокаты на муниципальной территории, что привело к тому, что многие арендодатели просто покинули город. Об этом 13 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Tony Webster Копенгаген

Случайные электросамокаты все еще можно увидеть в городе, но многие арендные компании уже прекратили свою деятельность в Копенгагене. Это произошло после того, как муниципалитет в начале года ввел запрет на парковку электросамокатов в центре города.

Как объясняют шведские журналисты, столичные власти Копенгагена поступили достаточно замысловато: в принципе, сдавать в аренду данный вид транспортных средств никто не запрещал. Однако парковать электросамокаты на земле муниципалитета стало невозможно, вследствие чего компании не смогли купить свои собственные парковочные места и были вынуждены прекратить свою деятельность.