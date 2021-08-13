Ярославль, 13 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев брал взятки за содействие в заключении контракта по ремонту внутридворовых проездов, который происходил в 2019 году. Об этом на первом заседании по уголовному делу бывшего чиновника сообщил представитель обвинения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский областной суд Суд на Ринатом Бадаевым

О планах по ремонту внутридворовых проездов в 2019 году заявил мэр Ярославля Владимир Волков. Программа получила громкое название «Инициатива». В каждом районе планировалось отремонтировать по одному проезду. Выбирали объект ремонта сами жители.

Финансировались работы не из городского бюджета, а из «Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области». Фонд пополняется за счёт пожертвований, в основном муниципальных предприятий и подконтрольных мэрии АО. Это позволяет заключать договоры без проведения торгов. Именно этой возможностью, полагает следствие, и воспользовался чиновник.

Подрядчиком работ стало ООО «Ремис», которое представляла ставшая известной в последнее время предпринимательница Светлана Лазарева (местные СМИ окрестили её «королевой госзаказа»).

«Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области» финансировал «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», а оно заключило договоры с «Ремисом» на общую сумму 12,27 миллиона рублей.

«У заместителя мэра по вопросам градостроительства Бадаева возник преступный умысел для получения лично от представителя ООО «Ремис» Лазаревой взятки в виде денег в особо крупном размере. Он и Лазарева достигли договоренности о передаче Бадаеву 10 процентов от общей суммы указанных договоров, то есть не менее 1 миллиона 227 тысяч 82 рублей 92 копеек», — говорится в обвинительном заключении по делу бывшего заместителя мэра Ярославля.

Взамен заммэра должен был не только обеспечить заключение контракта между «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» и «Ремисом», но и содействовать приёмке работ. Иначе говоря, закрывать глаза на качество. Бадаев лично давал указания директору МКУ Ярославу Овчарову, и и.о. директора «Фонда развития Ярославля» Мартыновой о заключении контракта.

Деньги заместителю мэра, по версии следствия, Светлана Лазарева передавала частями лично и через водителя.

«22.11.2019 около 21.30 Бадаев, находясь совместно с Лазаревой в салоне автомобиля «Фольксваген Туарег», расположенного около автозаправочной станции «Шелл» по адресу Ярославль, Московский проспект 114, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег в особо крупном размере от представителя ООО «Ремис» Лазаревой, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последний в виде нарушения нормальной деятельности и подрыва авторитета органов местного самоуправления в лице общественности получил лично от Лазаревой в качестве части взятки обещанных денег в размере 190 тысяч рублей», — говорится в обвинительном заключении.

Спустя месяц заместитель мэра получил ещё 200 тысяч. А 15 января деньги забрал его водитель — сумма составила 148 тысяч рублей. В этот момент посредник был задержан. Вот только передать деньги шефу он уже не успел.

«Получить денежные средства в размере 148 тысяч рублей от Лазаревой Бадаеву не представилось возможным в виду того, что 15.01.2020 года она были изъяты у водителя Глазкина в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, а сам Бадаев задержан», — говорится в обвинительном заключении.

Второй эпизод касается проектирования нового корпуса школы на улице Салтыкова-Щедрина (о нём ИА REGNUM расскажет в следующем материале). Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд над бывшим чиновником начался 13 августа.