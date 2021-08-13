Заммэра Ярославля Бадаев брал взятки за проект «Инициатива»
Ярославль, 13 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев брал взятки за содействие в заключении контракта по ремонту внутридворовых проездов, который происходил в 2019 году. Об этом на первом заседании по уголовному делу бывшего чиновника сообщил представитель обвинения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
О планах по ремонту внутридворовых проездов в 2019 году заявил мэр Ярославля Владимир Волков. Программа получила громкое название «Инициатива». В каждом районе планировалось отремонтировать по одному проезду. Выбирали объект ремонта сами жители.
Финансировались работы не из городского бюджета, а из «Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области». Фонд пополняется за счёт пожертвований, в основном муниципальных предприятий и подконтрольных мэрии АО. Это позволяет заключать договоры без проведения торгов. Именно этой возможностью, полагает следствие, и воспользовался чиновник.
Подрядчиком работ стало ООО «Ремис», которое представляла ставшая известной в последнее время предпринимательница Светлана Лазарева (местные СМИ окрестили её «королевой госзаказа»).
«Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области» финансировал «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», а оно заключило договоры с «Ремисом» на общую сумму 12,27 миллиона рублей.
Взамен заммэра должен был не только обеспечить заключение контракта между «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» и «Ремисом», но и содействовать приёмке работ. Иначе говоря, закрывать глаза на качество. Бадаев лично давал указания директору МКУ Ярославу Овчарову, и и.о. директора «Фонда развития Ярославля» Мартыновой о заключении контракта.
Деньги заместителю мэра, по версии следствия, Светлана Лазарева передавала частями лично и через водителя.
Спустя месяц заместитель мэра получил ещё 200 тысяч. А 15 января деньги забрал его водитель — сумма составила 148 тысяч рублей. В этот момент посредник был задержан. Вот только передать деньги шефу он уже не успел.
Второй эпизод касается проектирования нового корпуса школы на улице Салтыкова-Щедрина (о нём ИА REGNUM расскажет в следующем материале). Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд над бывшим чиновником начался 13 августа.