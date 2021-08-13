Стокгольм, 13 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. На этой неделе вопрос с компанией Cementa, специализирующейся на производстве цемента на шведском острове Готланд (Балтийское море), достиг правительственных кабинетов. Власти Швеции продлили разрешение компании на восемь месяцев, однако у местного населения по этому поводу «смешанные чувства». Об этом 13 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

NASA Вид Готланда из космоса

С одной стороны, жители Готланда всерьез опасаются загрязнения грунтовых вод из-за добычи известняка. С другой — многие отмечают, что в случае прекращения производственной деятельности на острове сложится острая ситуация с потерей рабочих мест. По оценкам журналистов, работы могут лишиться до 200 человек.

Напомним, что ранее на этой неделе правительство Швеции продлило разрешение на работу фабрики Cementa и даже ради этого пошло на временное изменение законодательства. Однако власти дали четко понять, что решение является «экстраординарным» и временным.