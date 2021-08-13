Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Спусти почти 20 лет после терактов 11 сентября 2001 года главной террористической угрозой для США являются не исламисты, а внутренние радикалы, к такому выводу пришел эксперт Совета по международным отношениям Брюс Хоффман в статье, вышедшей 12 августа на сайте организации.

«К сожалению, террористическая угроза Соединенным Штатам сместилась с внешней, которая была в течение почти двух десятилетий после 11 сентября 2001 года, на внутреннюю, как показали беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года», — отметил Хоффман, подчеркнув, что постоянные угрозы, исходящие от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никуда не делись.

По его словам, основная сложность для США будет заключаться в разработке достаточно гибкого контртеррористического потенциала для защиты от всего спектра террористических угроз — как внешних, так и внутренних, — которые, несомненно, сохранятся. Как Национальная стратегия борьбы с терроризмом 2018 года, так и первая в истории Национальная стратегия борьбы с внутренним терроризмом, выпущенная в июне 2021 года, дают четкое толкование целостного подхода, необходимого для защиты страны от терроризма.

«Тем не менее ожесточенные межпартийные разногласия, существующие сегодня в Соединенных Штатах, могут подорвать реализацию последовательной контртеррористической стратегии», — отметил он.

«Единство, общая цель и общая судьба, которые объединили страну после терактов 11 сентября, больше не существуют. Напротив, нынешний климат политической поляризации может эффективно парализовать правительство в подготовке к следующему поколению угроз», — заключил он.