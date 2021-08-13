Калуга, 13 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 126 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 августа. Днём ранее, 12 августа, в регионе был зарегистрировано 130 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 42 тыс. 850 человек, 39 тыс. 714 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 525 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.