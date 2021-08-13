Лондон, 13 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Британский бегун Чиджинду Уджа дисквалифицирован после того, как его допинг-тест дал положительный результат на запрещённое вещество. Об этом 12 августа сообщает ВВС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Допинг на Олимпийских играх

Отмечается, что в допинг-пробе 27-летнего спортсмена были обнаружены запрещённые вещества остарин и S-23.

Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4×100 метров, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.