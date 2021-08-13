Прага, 13 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Новый электрокар чешской компании Skoda будет называться Elroq. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

MilanMottl Skoda

На данный момент заявка на наименование электрокара находится на этапе международной регистрации. Также компания регистрирует патент на название Elroq на авторынках Сингапура, Новой Зеландии, а также Исландии и Австралии.

Официальный дебют новинки запланирован на 2025 год. Это авто станет частью нового семейства электромобилей Small BEV. Основным преимуществом таких электрокаров станет их относительно небольшая цена — ниже 20 тыс. евро.

В компании Skoda считают, что модель Citigo iV была бестселлером, однако этот автомобиль, на самом деле, не приносил прибыли. Именно эту модель заменит Skoda Elroq в модельной линейке марки.

Ранее глава Skoda India Auto Зак Холлис сообщил, что ожидаемый на индийском авторынке новый Skoda Rapid продаваться не будет. Вместо него в Индии будет реализовываться более продвинутый среднеразмерный седан.

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