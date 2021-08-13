Москва, , 12:21 — REGNUM Призывы президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса, которые считают себя русскими, а том, что им лучше уезжать в Россию, возмутительны. Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», — сказал Лавров на встрече с представителями гражданского общества.

Он напомнил, что Зеленский пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народу».

«Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский настоятельно посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию. Он подчеркнул, что Донбасс никогда не будет «русской территорией» и указал на важность для жителей «оккупированной» территории уже самоопределиться.

Также украинский лидер уверен, что рано или поздно Донбасс, так же как и Крым вновь перейдут под юрисдикцию Украины — это «вопрос времени».

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