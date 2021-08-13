Москва, 13 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Москве во дворе дома нашли новорождённого ребёнка, сообщает 13 августа пресс-служба прокуратуры Москвы.

Pexels.com Младенец

Малыша нашли на скамейке возле дома, расположенного на Ярославском шоссе. Жители дома сразу же обратились в полицию.

«Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка», — рассказали в пресс-службе.