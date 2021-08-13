Москва, 13 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. То, что в Москве оборот пострадавших от пандемии отраслей в июле 2021 года превысил докризисные показатели больше чем на 20%, связано с тем, что люди истосковались по привычному образу жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил профессор кафедры теории и систем отраслевого управления Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Николай Новичков.

Сотрудничество в цифровой сфере

«Превышение среднестатистических показателей во многом — реакция на отложенный спрос, — сказал Новичков. — Люди из-за пандемии меньше обращались к потребительскому рынку и истосковались по привычному образу жизни. После ослабления мер и снижения пика заболеваемости население вновь стало выходить на улицу, чаще бывать в публичных местах, в том числе магазинах и кафе, отсюда и повышение оборотов. После первичного насыщения можно ожидать возвращения к нормальным показателям. Прямая финансовая поддержка бизнеса и населения стала инструментом воспроизводства экономической жизни на самых разных уровнях».

Как отметил эксперт, многие предприятия получили существенную помощь в формате прямого вливания десятков, а то и сотен миллионов рублей.

«Если не будет новой волны коронавируса и сопутствующих ограничений, а вакцинация населения продолжится в нормальных темпах, к концу года можно будет ожидать, что сфера услуг в Москве и большинстве крупных регионов придет в нормальное русло и восстановится», — сказал Новичков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве на большинстве рынков достигнуты показатели федерального стандарта развития конкуренции.