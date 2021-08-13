Тбилиси, 13 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Руководство правящей партии «Грузинская мечта» организовало в Тбилиси соцопрос для составления рейтинга политических партий. Об этом 13 августа объявил секретарь по связям с общественностью «Мечты» Шалва Папуашвили на брифинге.

Netgazeti.ge Грузинская мечта

Он сообщил, что среди участников опроса 46,6% заявили, что намерены проголосовать за правящую партию. Самую крупную оппозиционную партию в стране «Единое национальное движение» поддержали 23% респондентов.

Либертарианская партия «Гирчи — больше свободы» получила 5,3% среди опрошенных, а партия экс-премьер-министра страны Георгия Гахарии «За Грузию» — 5,2%. Оставшиеся «голоса» распределись между остальными партиями.

Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» победит на предстоящих выборах на всех десяти мажоритарных участках в Тбилиси. Он сообщил, что в ходе исследования, длившегося с 2 по 8 августа, в столице опросили 3446 человек. Погрешность оценивается на уровне 2,2%.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы мэров городов, включая Тбилиси, а также депутатов городских советов.