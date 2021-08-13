Сеул, , 12:19 — REGNUM В Южной Корее выразили обеспокоенность в связи с визитом высокопоставленных представителей правительства Японии в храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, в ходе встречи с представителем посольства Японии в Южной Корее Наоки Кумагай глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль выразил глубокое разочарование и сожаление в связи с визитом министра обороны Японии Нобуо Киси и министра по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура в храм Ясукуни, который считается символом японского милитаризма.

Он также призвал японскую сторону подумать над своими действиями, поскольку данный визит подрывает доверие между странами.

Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.