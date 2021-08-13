Архангельск, 13 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В ночь с 12 на 13 августа в одном из пятиэтажных домов Архангельска произошел пожар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, дым в окнах заметили бойцы Росгвардии, патрулировавшие район.

86.mchs.gov.ru Пожар

Возгорание произошло в коридоре коммунальной квартиры, поэтому жильцы не могли эвакуироваться самостоятельно. Пожарные эвакуировали людей по трехколенной лестнице. Среди спасенных — трое несовершеннолетних, включая двухмесячного ребенка. Всего огнеборцам пришлось эвакуировать 21 жильца дома.

Причина произошедшего устанавливается.