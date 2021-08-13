Нальчик, 13 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о попытке дачи взятки сотруднику правоохранительного органа. Его фигурантом стал 17-летний подросток, который намеревался откупиться за вождение автомобиля без прав, сообщили 13 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Из подробностей дела известно, что факт дачи взятки зафиксирован 26 июля 2021 года. Около 22:00 несовершеннолетнего, который находился за рулем автомашины, остановили на контрольно-пропускном пункте «Малка».

Понимая, что он нарушил закон, управляя машиной без водительских прав, молодой человек попытался дать взятку сотруднику полиции, чтоб тот не привлекал его к ответственности. Сумма взятки составила 15 400 рублей. Теперь фигуранту дела грозит наказание и за вождение без прав, и за попытку подкупа должностного лица.