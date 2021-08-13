Донецк, 13 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило один раз», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы типов РПГ и СПГ и что был обстрелян район поселка шахты имени Гагарина на западной окраине Горловки.

Кроме того, отмечается, что в результате обстрела жертв и пострадавших из числа мирного населения, а также разрушений гражданской инфраструктуры, не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские военные провели на территории Донбасса учения со стрельбами.