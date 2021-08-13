Москва, 13 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Июль 2021 года стал важнейшим месяцем для мирового газового рынка. Устное соглашение лидеров США и Германии по крупнейшему энергетическому проекту десятилетия между Россией и ЕС достигнуто, строительство нити «Северный поток — 2», очевидно, завершится к началу осени, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Раскачать ситуацию могут непредвиденные форс-мажорные ситуации вместе со слаженными действиями Конгресса США. Однако инвесторы в это не особо верят.

С начала ноября 2020 года даже на фоне информационных атак на России и консорциум Nord Stream 2, капитализация российского Газпрома на Московской бирже бодро и устойчиво растет.

За этот период цена акции российского газового гиганта выросла со 160 руб. до 293 руб. В сентябре мы можем увидеть уровень 330−340 руб. за акцию Газпрома.

За год стоимость газа на мировом рынке выросла почти 3,6 раза. Средняя спотовая цена в августе 2021 года превысила $542, год назад она составляла всего $89. Сегодня экономика снова стала довлеть над политикой.

Ведущие мировые державы заинтересованы в оперативном восстановлении экономики и гармонизации отношений между собой.

Вряд ли в этой связи Берлин и Вашингтон могут серьезно поссориться. Политика Дональда Трампа напоминала поведение слона в посудной лавке. Сегодня все изменилось.

Похоже, что после схода пены политических интриг проблемы остаются только у населения Украины. Услуги ЖКХ, особенно для проживающих в частных домах, там запредельно высокие, в запасе у страны сегодня намного меньше топлива, вопрос подготовки к отопительному сезону будет очень острым.

В идеале России и Украине следовало бы придерживаться веками добрососедских отношений, это выгодно бы сказывалось и в энергетическом сотрудничестве.

Возможно, когда-нибудь настанут такие времена, когда российские энергоресурсы хотя бы для населения Украины будут доступны по тем же ценам, по которым Россия их поставляет в Белоруссию.

Политики приходят и уходят, а простым людям приходится выживать», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, остановить строительство «Северного потока — 2» может только разрыв отношений Соединенных Штатов с Германией, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.

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