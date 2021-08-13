Оренбург, 13 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 356 заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, 13 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксирован 60 851 носитель коронавируса. Выздоровели 50 073 оренбуржца. Скончались от коронавирусной инфекции 1376 человек, в том числе десять — за последние сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области для привлечения внимания населения к вопросу вакцинации в течение месяца проводят акцию «Стопкоронавирус56» с розыгрышем призов среди привитых от COVID-19.