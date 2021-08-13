Екатеринбург, 13 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Конкурс на проектирование части будущей трассы М-12 Казань — Екатеринбург отменён. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

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Решение об отмене аукциона на проектирование дороги Дюртюли (Башкирия) — Ачит (Свердловская область) приняла госкомпания «Автодор». Причина — «непредвиденные обстоятельства», указано на странице конкурса.

Трасса Дюртюли — Ачит протяжённостью 274 км должна стать частью будущей автомагистрали между Казанью и Екатеринбургом.

Как сообщало ИА REGNUM, полная стоимость трассы М12 оценивается в 493 млрд рублей.