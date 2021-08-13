Москва, 13 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Москве отправили на штрафстоянку автомобиль Nissan водителя, у которого накопился долг за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания на сумму 315 тыс. рублей. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

При этом общая сумма задолженности составила 425 тыс. рублей. Транспортное средство отправили на спецстоянку. Там он будет находиться до погашения всей задолженности.

В пресс-службе напомнили, что предельный срок оплаты автомобильных штрафов составляет 60 дней. Если нарушитель не укладывается в это время, будет наложен ещё один штраф — в двукратном размере от первоначальной суммы. Кроме того, может быть арестован автомобиль до оплаты задолженности.